Horror-Unfall sorgt für Bangen um Eishockey-Dame!

Kaum, dass die Olympischen Spiele für die Eishockey-Damen begonnen haben, sind sie für US-Starstürmerin Brianna Decker auch schon wieder beendet! Die mehrfache Weltmeisterin und Olympia-Siegerin erlitt bei einem unglücklich verlaufenen Zweikampf eine wohl äußerst üble Verletzung am linken Fuß. Wer die Schmerzensschreie von Decker vor Ort in der Halle oder via Fernsehen miterleben musste, kann sich kaum vorstellen, dass die 30-Jährige bei diesen Winterspielen noch einmal auflaufen wird …