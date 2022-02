„Impfstatus beim Dating wird Deal-Breaker“

Seit mehr als zwei Jahren leben wir nun in der Pandemie. Auch, wenn vieles wieder normal erscheint - wir erinnern uns nur zu gut an den Beginn dieser Zeit. An eine Zeit der Isolation und der sozialen Einschnitte. Doch wie sehr hat uns die Pandemie aus wissenschaftlicher Perspektive verändert? Wie sehr verändert die Krise auch unsere Art zu lieben und unser Dating-Verhalten? Die Soziologin und Sexualpädagogin Dr. Barbara Rothmüller hat zu diesen Themen eine Studie veröffentlicht. Im Gespräch mit Moderatorin Raphaela Scharf erläutert sie die Studienergebnisse und kommt zu dem Entschluss, dass die Impfung auf das heutige Dating-Verhalten massiven Einfluss nimmt.