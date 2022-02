Was eine Tagesklinik für Krebspatienten kann

10.000 Patientenkontakte in einem Jahr

Wir stehen in der neuen onkologischen Tagesklinik im Krankenhaus Hall. Am kommenden Montag wird sie offiziell eröffnet. „10.000 Patientenkontakte und 1500 Chemotherapien werden hier pro Jahr möglich sein“, nennt Horst Oexle, ärztlicher Leiter der Tagesklinik, die nüchternen Zahlen. Was hinter den Zahlen steckt, ist das Konzept „Gemeinsam sind wir stark“. Tageskliniken gehört die Zukunft in der Versorgung von Krebspatienten. „Bisher waren Betroffene auf verschiedene Abteilungen verstreut. Hier können wir alle wichtigen Disziplinen bündeln und eine umfassende Versorgung an einem Standort bieten“, beschreibt Michael Rieger, ärztlicher Direktor in Hall, die Vorteile.