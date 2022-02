Victoria Beckham isst jeden Tag das Gleiche

David allein zu Haus

David genießt es daher, wenn er mal allein zu Hause ist. „Kürzlich war ich fünf Tage lang isoliert, weil ich gerade in Italien gewesen war. Ich kam zurück und an einem der letzten Tage hatten Victorias Eltern eine Party, zu der ich nicht gehen konnte. Also waren alle aus dem Haus und ich habe es insgeheim geliebt. Ich hatte buchstäblich die zwei besten Fleischstücke. Das eine war ein T-Bone, das andere ein englisches Wagyu, und ich habe mir ein Glas des besten Rotweins gegönnt, den ich je getrunken habe, weil ich allein war und mich darauf gefreut habe, am Nachmittag allein Fußball zu schauen.“