Rotorblatt-Teile lösten sich und landeten in Feld

Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres ist es in Niederösterreich zu einem Zwischenfall mit einem Windrad gekommen. Teile eines Rotorblattes hatten sich gelöst und wurden im Zuge des kräftigen Sturms durch die Luft gewirbelt, ehe sie verstreut in einem Acker zu Boden gingen. Erst im vergangenen August hatte sich in Glinzendorf ein Rotorblatt gelöst und war zu Boden gestürzt.