Österreichs Gold-Hoffnung feilt am „Schlachtplan“

Mit zwei 20-jährigen Weltcup-Führenden hatte sich Österreichs nordische Elite für die Spiele in China angekündigt. Mit Skispringerin Sara Marita Kramer ist am Dienstag die eine per positivem Corona-Test ausgefallen, der andere bereitet sich indes auf seinen Trip nach Zhangjiakou vor. Johannes Lamparter wird am Freitag als absoluter Medaillenkandidat in der Kombination zu seinem ersten Olympia-Abenteuer anreisen, die unmittelbare Vorbereitung darauf läuft in Tirol ab.