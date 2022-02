Freerider (21) komplett von Lawine verschüttet

Gegen 13.35 Uhr fuhren zwei Brüder im Variantenbereich neben der Piste im Bereich des Steffisalp Express im freien Gelände ab. Der 21-jährige Skifahrer fuhr an erster Stelle und querte vom Kammbereich in ein Tobel ein, wobei er bei der Einfahrt in den Hang ein Schneebrett auslöste. Der junge Mann wurde rund 100 Meter durch die Lawine mitgerissen und anschließend in einer Tiefe von 1,40 Zentimeter komplett verschüttet. Er trug keine LVS-Ausrüstung.