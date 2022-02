Platz 5! Nadine hob Konstanz auf das nächste Level

Für Olympia reichte es aber nicht – in den nächsten Wochen steht deshalb Technik- und Konditionstraining in der Heimat an. „Ich werde die Zeit mit der Familie genießen, meine Kräfte sammeln – und auch etwas Riesentorlauf trainieren“, sagt die Speed-Spezialistin, die sich im Weltcup trotzdem nur Super G und Abfahrt widmen will. Weiter geht’s Ende Februar in Crans-Montana (Sz).