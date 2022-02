Mehr Wasser und Grün für die steirischen Städte

Geht es um Stadtplanung, denkt man in erster Linie an Gebäude und Straßen. Doch längst hat unter den Experten ein Umdenken eingesetzt, und es geht um sehr viel mehr. „Um eine Stadt mit einem gewissen Wohlfühlfaktor auszustatten, braucht es die richtige Abstimmung von Grünflächen, Wasser, Freiräumen, Mobilität und Gebäuden“, betont Aglaée Degros, Leiterin des Instituts für Städtebau an der TU Graz. Gemeinsam mit ihrem Team und ihren Studenten hat die international gefragte belgische Expertin für Urbanismus nun Vorschläge entwickelt, die sich auch hierzulande gar nicht so schwer umsetzen lassen würden.