Maskenpflicht in Kindergärten: Kritik schwillt an

Angst- und Essstörungen vervielfacht

Die pädagogische Arbeit mit Kindern erfordere ein hohes Maß an direkter Zugewandtheit inklusive Körperkontakt wie etwa beim Trösten. „Das Kindeswohl muss an erster Stelle stehen! Das tut es aber damit nicht“, meinen die Betroffenen. Depressive Verstimmungen bei Kindern und Jugendlichen wären ohnehin schon zu einem „Riesenproblem“ geworden: „Ich mache das schon so lange, aber eine derart lange Warteliste hatten wir noch nie. Der nächste freie Termin ist im Sommer“, berichtet Steingruber, der in Allerheiligen bei Wildon ein familientherapeutisches Kassen-Zentrum betreibt.