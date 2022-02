„Der Krebs soll Thema sein und kein Tabu!“

Erster Gedanke an Familie

Ihr erster Gedanke galt der noch nicht abgeschlossenen Familienplanung – „wir haben vor der Behandlung zur Sicherheit Eizellen einfrieren lassen“ – dann dachte sie an ihren damals dreijährigen Sohn. „Ich wollte nicht, dass er sich Sorgen macht, aber trotzdem ehrlich sein. Also habe ich ihm gesagt, dass ich einen Knoten in der Brust habe, der da nicht hingehört, und dass ich jetzt öfter ins Krankenhaus muss, damit der weggeht. Er wollte später öfter greifen, ob der Knoten wirklich kleiner wird, sonst war das Thema für ihn erledigt.“