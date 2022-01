Moosburg schaffte die Vergnügungssteuer ab

Die Vergnügungssteuer, auch Lustbarkeitsabgabe genannt, ist eine Abgabe auf Veranstaltungen wie etwa Bälle, Partys, Kabaretts, und gilt auch für das Betreiben von Spielautomaten. Sie ist in den Landesgesetzen geregelt. In diesen Rahmengesetzen ermächtigt jedes Bundesland seine Gemeinden, eine Vergnügungssteuer einzuheben. Ob die Abgabe aber überhaupt eingefordert wird, liegt dann in deren Ermessen.