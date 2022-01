Bayern erleiden einen Arroganz-Anfall

Klar sind die Vorzeichen vor dem Achtelfinal-Duell zwischen Salzburg und Bayern. Thomas Müller und Co. sind der haushohe Favorit, eine Niederlage wäre eine Riesenüberraschung. Daran verschwenden die Bayern anscheinend auch keinen Gedanken. Immerhin können Fans im Ticketshop auf der offiziellen Website bereits jetzt um Karten für ein mögliches Viertelfinale ansuchen (siehe Bild rechts). Der Respekt vor den Bullen dürfte nicht allzu groß sein, die Bayern erleiden bereits über zwei Wochen vor dem Hinspiel in Salzburg einen Arroganz-Anfall. Ein gutes Licht auf die Deutschen wirft die Aktion nicht. Vielleicht will man den Fans dadurch aber auch nur mitteilen, dass sie schnell sein müssen. Immerhin sind in München beim Rückspiel laut aktuellem Stand 10.000 Zuseher im Stadion erlaubt.