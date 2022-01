Walser Pensionist über Internet-Börse abgezockt

Aus Angst Fantasie-Gebühren überwiesen

„Ich habe aus Angst dann die geforderten 1000 Euro überwiesen und auch noch einmal 300 Euro in Itunes-Codes verschickt“, sagt Rauchegger. Erst am Folgetag sei ihm die Sache komisch vorgekommen und deshalb habe er die Sache dann auch angezeigt. Schlussendlich entstand dem Pensionisten ein Schaden in der Höhe von 1500 Euro.