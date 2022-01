Reicht der Hausverstand für den Klimaschutz?

Wann ist der Hausverstand (als Schlagwort) eigentlich in die Politik gekommen? Schwer nachzuvollziehen, von LH Thomas Stelzer (ÖVP) haben wir jedenfalls in unserem Archiv bis ins Jahr 2013 zurück Belege für die Berufung darauf gefunden. Unser Karikaturist sieht in Stelzer jedenfalls einen wahren Fahnenträger für den Hausverstand. Wenn’s um Klimaschutz geht, geben ihm die oberösterreichischen Scientists for Future immer wieder Kontra. Sie meinen, allein wissenschaftliche Erkenntnisse müssten ausschlaggebend sein im Kampf gegen den Klimawandel, nicht so etwas Vages wie Hausverstand.