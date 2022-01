Chris Brown wegen Vergewaltigung angeklagt

„Das Maß ist voll“

Die „traumatischen“ Erlebnisse der Klägerin „sollten uns alle entsetzen“, heißt es in der in Los Angeles eingereichten Klage. „Es ist an der Zeit, dem Angeklagten Chris Brown die Botschaft zu senden, dass das Maß voll ist.“ Die Klägerin wünsche sich nicht nur Gerechtigkeit für sich selbst, sondern sie wolle auch ein Vorbild für andere sein, „die jetzt oder in der Vergangenheit dem Angeklagten Chris Brown ausgeliefert waren“.