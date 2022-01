Gästeschwund am Vogelhäuschen

Als gleichwarme Tiere - wie der Mensch - müssen Vögel ihre Körpertemperatur, die zwischen 38 und 42 Grad liegt, aufrecht erhalten. Sie haben die Fähigkeit ihr Gefieder so stark aufzuplustern, dass sie wie eine Federkugel wirken. Diese Form ergibt im Verhältnis zum Körpervolumen die geringste Oberfläche, über die am wenigsten Wärme verloren geht. Ein spezielles Wärmeaustauschsystem verhindert zudem, dass Vögel über ihre meist nackten Beine Wärme verlieren. Zum Aufrechterhalten der Körperwärme ist aber in ersten Linie Energiezufuhr über die Nahrung notwendig. Viele Vögel, die eigentlich Insektenfresser sind (Meisen, Kleiber etc.) nehmen im Winter gezielt Samen, Nüsse und Körner in den Speiseplan auf, da diese eine fett- und energiereiche Nahrungsquelle darstellen. Tipps für die Fütterung: Körnerfutter sollte in Silofutterhäuschen oder Futtersäulen angeboten werden, bei denen die Vögel nicht direkt im Futter sitzen können. Wichtig ist auch, dass das Futter nicht nass werden kann, denn verschimmelte Reste sind giftig für die Vögel. Eine sinnvolle Ergänzung zu Körner und Samen ist eine Gittersäule für die Versorgung mit Nüssen sowie Meisenknödel- bzw. Fettblockhalter. Mehr Infos gibt es auf der Website von BirdLife Österreich: www.birdlife.at