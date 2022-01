Mückstein-Stiche für die Wirtschaft

Ab 1. Februar, also kommenden Dienstag, soll die Verkürzung des Grünen Passes in Kraft treten. Von ursprünglich 270 auf 180 Tage Gültigkeit. Aus Sicht der Seilbahner eine Katastrophe, sie fühlen sich „geohrfeigt“, wie sie es ausdrücken. Nun sind allein in Tirol zigtausende Skisportler von dieser abermals schwer nachvollziehbaren Regelung betroffen, ganz zu schweigen von den ausländischen Urlaubsgästen, die nach dem Jännerloch im Februar für einen Aufwärtstrend sorgen sollen. Auch stehen Semesterferien in Österreich an, eine wichtige Phase im Wintertourismus.