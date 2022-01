Bauernbundball fällt auch heuer Corona zum Opfer

In der Sitzung des Präsidiums des Steirischen Bauernbundes am 28. Jänner 2022 wurde der Beschluss gefasst: „Aufgrund der aktuellen epidemiologischen Situation mit höchsten Infektionszahlen wäre es unverantwortlich, den größten Ball Europas am geplanten Termin 25. Feber 2022 abzuhalten. Dazu kommt, dass aufgrund der strengen Gesetzmäßigkeiten ein Ball in der Größe des Steirischen Bauernbundballes nicht genehmigungsfähig ist“, erklären die Verantwortlichen in einer Aussendung.