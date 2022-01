Radfahrerin nach Kollision in Graz in Lebensgefahr

Ein 63-jähriger PKW-Lenker aus Graz fuhr am Freitag gegen 09.55 Uhr auf der Plüddemanngasse in Richtung Süden stadtauswärts. Beim Einfahren in die Kreuzung mit der Waltendorfer Hauptstraße kam es zu einer Kollision mit einer 71-jährigen Fahrradlenkerin aus Graz. Die Fahrradlenkerin wurde von der rechten Seite des PKW erfasst, zu Boden geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen.