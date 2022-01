„Karenzzuckerl für die Lehrer gehört abgeschafft“

Lehrpersonen dürfen ihre Karenz im Juli und August unterbrechen, in diesen Ferienmonaten „arbeiten“ und das volle Gehalt beziehen. Ihr Partner ist währenddessen offiziell für den Nachwuchs zuständig und bezieht das Kinderbetreuungsgeld. „Die von der Bildungsdirektion in Tirol übermittelten Zahlen im Oktober waren offenbar grob geschätzt“, sagt NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer, „es sind nicht rund 15 Landeslehrpersonen, die ihre Karenz im Sommer unterbrechen, sondern in den vergangenen sechs Jahren waren es immer mehr als 20 – im Corona-Jahr 2020 sogar 28!“