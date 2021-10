Karenz: Lehrer nützen Gesetz für mehr Einkommen

Unterschied zwischen Bundes- und Landeslehrer

Wie sehen die Zahlen für Tirol aus? Prinzipiell sei laut Martin Fritz von der Stabsstelle Kommunikation des Büros des Bildungsdirektors in Tirol zwischen Landeslehrpersonen an Pflichtschulen sowie Bundeslehrpersonen an Bundesschulen zu unterscheiden. „Bei den Landeslehrpersonen an Pflichtschulen ist der Anteil jener, die ihre Karenz während der Hauptferien unterbrochen haben, sehr gering. Zwischen dem Schuljahr 2018/19 und 2020/21 haben je rund 15 Personen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Das entspricht weniger als fünf Prozent aller Landeslehrpersonen in Elternkarenz“, erklärt Fritz.