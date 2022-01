Nach Türkei-Camp: Hartberg traf der Corona-Hammer

Die schlechte Post gab‘s Donnerstag am Nachmittag: Gleich mehrere Spieler der Russ-Truppe sind nach dem Trainingslager in der Türkei positiv auf das Virus getestet worden. Der nächste Tiefschlag in der Vorbereitung der Oststeirer, nachdem schon der letzte Test gegen ZSKA Sofia aufgrund von Schneefällen in der Türkei ins Wasser gefallen war.