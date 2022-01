Ennstal: Personenzug erfasste Lieferwagen

Nur ein Augenzwinkern früher und der Unfall wäre wahrscheinlich in einer Katastrophe geendet! Bei einem unbeschrankten, aber mit einer Lichtanlage geregelten Bahnübergang in der Gemeinde Aich in Haus im Ennstal wurde das Fahrzeug am Heck erfasst und durch die Wucht des Aufpralls zur Seite über die Böschung in den Straßengraben geschleudert.