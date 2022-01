Grazer Stadtschreiber erkundet die Peripherie

Einige Eindrücke - etwa von der Triestersiedlung - hat er auch schon veröffentlicht. Der gebürtige Österreicher, der schon lange in Berlin lebt, schreibt in einer deutschen Tageszeitung alle zwei Wochen eine Kolumne mit dem Titel „Graz von oben“: „Ich empfinde es auch als einen Glücksfall, die Stadt in einer Zeit des politischen Wandels zu erleben, weil mich interessiert, wie sich dieser Wandel im Stadtraum spiegelt“, sagt er über die neue KPÖ-Bürgermeisterin und das neue linke Bündnis in Graz.