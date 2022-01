Stürmersuche im Endspurt - Sturm hat Yeboah-Ersatz

In der Transferzeit wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Gehört zum Geschäft, in dem Tarnen und Täusche an der Tagesordnung stehen. Fakt ist: William Böving (18, Vertrag bis 2025)) und Rasmus Höjlund (18, bis 2023, beide FC Kopenhagen) würden perfekt in Sturms Beuteschema passen. Die „Steirerkrone“ erfuhr: Der Yeboah-Nachfolger steht bereits ante portas, jetzt kann es schnell gehen!