Leibnitz nach Drohung noch immer unter Schock

Mit einem äußerst mulmigen Gefühl werden viele insbesondere in und um Leibnitz Berichte über den Amoklauf in Heidelberg lesen: In der Vorwoche sorgte ja eine Drohung zweier Schüler, ähnliches in der südsteirischen Stadt durchzuführen, für einen Polizei-Großeinsatz. Die beiden Burschen besuchen nun andere Schulen.