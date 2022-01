Das letzte Rennen für Nightrace-Macher Hans Grogl

25.000 bei der Premiere

1995 wurde der Vertrag zwischen dem ÖSV und dem WSV Schladming als Veranstalter unterschrieben. In der Saison 1996/97 kehrte die WM-Stadt schließlich in den Weltcup-Kalender zurück. „Vor dem ersten Rennen haben wir 300 Feuerwehren angeschrieben, damit ja Zuschauer kommen, und mit Mühe und Not haben wir acht Standbetreiber aufgetrieben“, lächelt Grogl. Die Verpflegungsstände waren dann am 30. Jänner 1997, dem großen Premierentag, bereits um 16 Uhr leegeräumt . . .