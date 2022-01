Mit der Polizei auf Streife durch Kitzbühel

„Brauche mehr Personal als früher“

Einsatzbesprechung vor dem berühmten Pub Londoner, drei Meter weiter scannt der Türsteher pflichtbewusst die Impfnachweise am Handy. Die 85 erlaubten Sitzplätze sind zur Hälfte gefüllt. Gesittete Ruhe herrscht an einem Ort, wo in normalen Jahren bis zu 300 Partytiger für ein sagenhaftes Getümmel sorgen. Ein rot-weißes Absperrband hält die Gäste vom Allerheiligsten ab – der Bar. Bereitwillig zückt die internationale Gästeschar für die Polizei die 2G-Nachweise am Handy. „Im Verhältnis zur Gästezahl brauche ich nun mehr Personal als früher“, schnauft Chef David Jamieson. Die Kontrolle verläuft dann ohne Beanstandungen.