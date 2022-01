Nach Video-Wirbel: Kitzbühel verschärft Maßnahmen

Trotzdem geriet Kitzbühel am Wochenende in die Negativschlagzeilen, nachdem bekannt geworden war, dass Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner in einem Après-Ski-Lokal ausgelassen gefeiert hat. In einem von ihm selbst geposteten Video war zu sehen, wie Menschen ohne Masken an der Bar und teils auf Tischen tanzend Après-Ski betrieben hatten.