Salzburg: „Kracher-Trilogie“ fürs 200-Mio.-Team

Mit den Oberösterreichern lieferten sich die Salzburger in den letzten Jahren heiße Duelle. Dieser Schlager ist aber nur der erste Teil der „Kracher-Trilogie“, denn nur wenige Tage später kommt es in Hütteldorf zum Auftakt der Bundesliga-Frühjahrssaison zum prestigeträchtigen Aufeinandertreffen mit Rapid. Und die Grün-Weißen sind unter Trainer Ferdinand Feldhofer heiß darauf, nach zuletzt zwölf sieglosen Spielen in Folge (ein Remis, elf Niederlagen) endlich wieder gegen die Jaissle-Elf zu reüssieren. Leicht wird das allerdings nicht, denn Salzburg wirft einen 202-Millionen-Kader ins Rennen - der Rest der Liga kommt zusammen (!) auf 182 Millionen.