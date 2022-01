Mediatheken mischen den Streamingmarkt auf

Wahre Schätze aus Skandinavien und Großbritannien

Wahre Schätze warten auf diese Streamingfans vor allem im Bereich von skandinavischen oder englischen Produktionen - so startete kürzlich in der ZDF-Mediathek die aufwändige BBC-Produktion „In 80 Tagen um die Welt“ nach dem Weltbestseller von Jules Vernes mit David Tennant („Broadchurch“, „Good Omens“) in der Titelrolle des Weltreisenden Phileas Fogg. Eine humorvolle Umsetzung der berühmten Geschichte mit fabelhafter Musik von Star-Komponist Hans Zimmer - unbedingte Empfehlung!