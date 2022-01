Kein „Dancing Stars“ für Palfrader ++ Lugner sauer

Willkommen in der Welt der Society, in der Welt der Stars und Sternchen. Für Furore sorgten diese Woche: Cathy Lugner, die sich über ihren Ex Richard Lugner aufregt, Comedian Robert Palfrader, der einem affigen Tanzlehrer im Kinohit „Sing - Die Show deines Lebens“ seine Stimme leiht, selbst aber so gar nichts mit Tanzen am Hut hat und Ex-Dschungelnixe Micaela Schäfer, die über die neuen RTL-Dschungelkandidaten ablästert!