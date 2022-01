Koralpe-Trinkwasser wird zwei Kraftwerke antreiben

Die Stadt Wolfsberg investiert heuer trotz Krise sieben Millionen Euro. Denselben Betrag wollen auch die Stadtwerke in die Hand nehmen. Mit diesem Geld wird die bald 100 Jahre alte Trinkwasserleitung von der Koralpe ins Tal erneuert. Auch der veraltete Recyclinghof soll modernisiert werden. Damit will man das Problem der verdreckten Müllinseln in den Griff bekommen.