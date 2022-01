Eberharter: „Vinc ist fällig und reif dafür“

2002 und 2004 hat Stephan Eberharter das Abfahrtsrennen auf der Streif für sich entscheiden können. Vincent Kriechmayr wartet weiterhin auf den ersten Sieg in der Gamsstadt. „Vinc ist fällig und reif dafür“, ist der zweifache Gesamtweltcupsieger überzeugt. Bei unserem Besuch in der „Sportresidenz Zillertal“ spricht Eberharter über die Anpassungen an der Hausbergkante, Marco Odermatts bisherige Erfolgssaison und seine persönlichen Fortschritte im Golfsport.