Abschussgenehmigung für Wolf neuerlich ausgeweitet

Erst am Montag wurde die zeitliche und räumliche Ausdehnung der ersten Abschussbestimmung in Kärntner Gailtal beschlossen. Am Mittwoch hat Agrarlandesrat Martin Gruber einen zweiten Bescheid zur Ausnahme von den Schonvorschriften unterzeichnet. Diesmal für einen sogenannten Problemwolf im Bezirk Spittal.