Bergluft kühlt das Schlossmuseum

Auf ein solides Fundament will man bei der Landes-Kultur GmbH den Klimaschutz bauen. Mithilfe des Klimabündnis Österreich will man zuerst evaluieren, wo man steht und dann gemeinsam mit den Experten Maßnahmen entwickeln: „Seit Monaten tragen wir die Daten zusammen. Wir wollen allem auf den Grund gehen und nehmen uns Zeit dafür. Auch Begehungen der einzelnen Häuser sind notwendig. Aber in ein oder eineinhalb Jahren haben wir dann auch garantiert eine Strategie vorzuweisen, die dann laufend aktualisiert werden soll“, so Museumsdirektor Alfred Weidinger. Der in diesem Bereich vor allem auf Brigitte Mössenböck vertraut, die auch die Übersiedlung des Biologiezentrums zum Summerauerhof in St. Florian verantwortet: „Wir gehen damit eine Selbstverpflichtung abseits von Gütesiegeln ein.“