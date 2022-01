Alter Bekannter bei Black Wings Linz ante portas

„Das Spiel war echt in Ordnung, das Team hat auch dem verstorbenen Klub-Arzt Werner Kleschpis zu Ehren bis zum Schluss gekämpft“, sagte der (Ex-) Manager am Mittwoch noch zur „Krone“. Ehe ihm Präsident Peter Nader und Vize Joachim Pawelka später die Trennung mitteilten! „Wir mussten ein Zeichen setzen. Irgendwann muss der sportlich Verantwortliche die Konsequenzen für das Abschneiden tragen. Wir danken Gregor für den unermüdlichen Einsatz in den beiden Jahren. Er hat seine Aufgabe zu einem sehr schwierigen Zeitpunkt übernommen“, so Nader über den 42-Jährigen.