ORF-Expertin war ohne Unterhöschen in Morgen-Show

„Ich trete ja bei ,Guten Morgen Österreich‘ gerne in verrückten Eigenkreationen auf“, so Reuter. „Am 12. Jänner kam ich mit einem sehr weißen und sehr durchsichtigen Schnitzelsemmelkleid in die Show.“ Auf Instagram teilte sie sogar ein Video des im Nachhinein nun wohl noch denkwürdiger werdenden Auftritts.