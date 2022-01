Start mit März: Wien-Grenze wird Kurzparkzone

Wann kommt denn nun die Reaktion auf das Wiener Parkpickerl in Perchtoldsdorf, Bezirk Mödling? Nachdem die Kritik an fehlender Information zuletzt immer lauter wurde, ging die Stadtführung in die Offensive. Ab 1. März – also zeitgleich mit der Maßnahme in der Bundeshauptstadt – tritt hier die Kurzparkzone in Kraft.