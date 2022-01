„Schnappi“ und „Pancho“ zogen nach Vösendorf um

Die Kaimane zogen am Dienstagabend in ihr neues Zuhause. Dafür wurde in den letzten Wochen das ehemalige Krokodilhaus im Tierschutzhaus Vösendorf umgebaut. Das Haus gibt es schon seit vielen Jahren, denn dort lebte in den Jahren 1993 bis 2009 der Mississippi-Alligator „Bobby“. Nun wurde das Haus für „Schnappi“ und „Pancho“ mit einer neuen Wasserheizung, spezieller UV-Beleuchtung sowie LED-Strahlern und einer neuen Filtertechnik ausgestattet, damit die Tiere wohlige 25 bis 28 Grad Raumtemperatur sowie 23 bis 25 Grad Wassertemperatur haben.