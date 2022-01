Von Messi ignoriert: So reagiert Lewandowski

Bayern-München-Stürmer Robert Lewandowski hat gelassen auf das Abstimmungsverhalten von Rivale Lionel Messi bei der Weltfußballer-Wahl reagiert. „Ich habe nichts falsch gemacht, dass er sauer auf mich sein kann, außer der sportlichen Sache, das ist was anderes, aber privat war hoffentlich alles okay“, sagte Lewandowski am Dienstag. Der Bayern-Star war Montagabend in Zürich zum zweiten Mal in Folge zum Weltfußballer gekürt worden, von Messi hatte er aber keine Stimme erhalten.