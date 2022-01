Heino ärgert sich: „Finde das alles beschämend“

Seit 40 Jahren leben Volkssänger Heino und seine Hannelore in Kitzbühel. Statt des Rummels bevorzugt er, der mitten in Corona-Zeiten mit dem Album „Teure Heimat“ Gold-Status erreichte, die ruhigen Plätze. Auch um Kraft zu tanken: „Wir planen für den Herbst sowohl eine Kirchentournee in Deutschland und Österreich als auch eine Weihnachtstournee durch Holland. Es wird auch ein neues Album geben - da arbeite ich gerade mit meinem Manager Helmut Werner daran“, freut er sich.