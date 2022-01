Klagenfurts neuer Feuerwehr-Chef stellt sich vor

Bis 31. Jänner ist Branddirektor Gottfried Strieder noch offiziell im Amt. Am 1. Februar wird Herbert Schifferl dann in die Fußstapfen des langjährigen Berufsfeuerwehrchefs treten. „Schon mein Vater war Kommandant einer Freiwilligen Feuerwehr“, erzählt Schifferl. Die Leidenschaft für das Feuerwehrwesen wurde ihm also in die Wiege gelegt. Schifferl ist auf einem Bauernhof im Lavanttal aufgewachsen, in Graz hat er Maschinenbau und Wirtschaft studiert.