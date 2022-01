TAY-LAH sorgt für internationales Pop-Flair

Zielgerichtet

Besondere Highlights herauszufischen ist nicht einfach, zumal das Album gerade in der zweiten Hälfte noch einmal kräftig an Fahrt aufnimmt. „Go Places“ ist eine in zeitgemäße Beats getränkte Coming-Of-Age-Hymne mit der Einsicht, dass nur „the sky the limit“ ist. Nichts und niemand kann TAY-LAH aufhalten, deshalb hat sie auch keine Lust mehr auf „Games“ in der Liebe und legt auf närrisches Kinderlachen die prägende Textezeile „Bad boy, bye bye - I had enough of you“. So lässt es sich auch mit dem „Ghosting“ leichter leben, denn die „Facts“ sind zum Abschluss klar dargelegt: „Gotta get out of my bed, gotta get out of my head“. Ehe man sich versieht, ist das zwölf Songs starke Einstandswerk auch wieder an einem vorbeigerauscht. „Journey Into Colours“ ist eine willkommene Abwechslung im heimischen Musiksektor. Ein Album, das beide Augen zielgerichtet aufs Ausland gerichtet hat. Selbstbewusstsein ist keine Schande!