Unfall auf Schneefahrbahn: Zweijähriger gestorben

Die 33-Jährige aus Schwarzenberg am Böhmerwald fuhr am Montag gegen 17.10 Uhr mit ihrem Pkw auf der mit Schneematsch bedeckten Dreisesselberg Landesstraße von Klaffer am Hochficht Richtung Schwarzenberg am Böhmerwald. Im Ortschaftsbereich Vorderanger kam sie in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern, geriet auf die linke Straßenseite und stieß frontal gegen einen neben der Straße stehenden Baum.