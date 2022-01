Zwei Freunde lassen die Alte Post aufblühen

Gemeinsam ein eigenes Lokal aufzusperren, war von Carmen Hofer und Gilbert Kohlhuber schon immer ein Traum. Und dieser wurde jetzt auch wahr: Die zwei Liesertaler sind nämlich die neuen Pächter vom Gasthof Alte Post in Gmünd, in den sie ab Mai frischen Wind bringen wollen. In den oberen Stockwerken lässt der Eigentümer außerdem Suiten und Appartements für Urlauber errichten.