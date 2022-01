Mozarteum nimmt erstmals Rollstuhlfahrer auf

Während in einigen kulturellen Einrichtungen Diversität und Vielfalt noch Modeworte sind, sind sie am Institut von Niermeyer gelebter Alltag. Und das seit Jahren. „Ich meine, wir waren eine der ersten deutschsprachigen Schauspielschulen, die sich so etwas getraut hat – und vor allem daran geglaubt hat“, so Niermeyer.