EisenstadtScheine im Wert von 260.000 € verkauft

Besonders zur Weihnachtszeit waren die Scheine als Geschenke unter dem Christbaum gefragt. Nicht nur das, mittlerweile gibt es auch bereits 200 Geschäfte und Betriebe in der Stadt, welche die Gutscheine akzeptieren. Als 200. Annahmestelle konnte Bürgermeister Thomas Steiner jetzt den Baumarkt Fetter dazugewinnen, zusammen mit Intersport, Deichmann, Kika und XXXLutz. „Gerade in dieser wirtschaftlich schwierigen Phase der Pandemie ist diese Aktion besonders wertvoll. Damit kann jeder die Eisenstädter Betriebe noch mehr unterstützen und Arbeitsplätze in der Region sichern“, meint der Stadtchef zufrieden.