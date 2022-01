Kunden ärgert Filial-Aus ohne Vorabinfo

Die Bank betont auf Anfrage, dass man die beiden Standorte mit der Filiale in der Rainerstraße „zusammengelegt“ habe. „Die Kundenfrequenz hat massiv abgenommen, vor allem in der Selbstbedienungsfiliale in der Getreidegasse“, sagt Bank-Austria-Sprecherin Julia Schwendtner. Zudem habe das digitale Geschäft in der Virus-Krise stark zugenommen.